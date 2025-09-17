Expulsan de Paraguay a Hernán Bermúdez; ya está en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, fue expulsado de Paraguay y trasladado a México, donde ingresará al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México.

La información fue confirmada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quien detalló que el traslado fue posible luego de que el gobierno paraguayo determinó que el ingreso y estancia del exfuncionario tabasqueño fue irregular. Bermúdez Requena es señalado como líder de la organización criminal “La Barredora” y está acusado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

La expulsión fue posible gracias a la intervención de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Paraguay, en conjunto con autoridades mexicanas y con base en lo establecido por la Ley paraguaya N.º 6984/2022 “De Migraciones”.

De acuerdo con la fiscalía del país sudamericano, México desistió formalmente de la solicitud de extradición, lo que permitió su expulsión inmediata y entrega directa al Gobierno mexicano. La operación se llevó a cabo a las 17:00 horas en estricta coordinación interinstitucional.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública del estado de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, hoy senador por Morena y exsecretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su captura, realizada el pasado 12 de septiembre en Paraguay, fue producto del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la cooperación entre diversas dependencias mexicanas como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno estuvo atento a la extradición y que la prioridad es garantizar “cero impunidad”. Aseguró que no se protegerá a nadie, incluso si se trata de personajes vinculados a gobiernos emanados de su propio partido.