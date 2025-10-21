Expulsan a alumna de universidad por video en el que obligan a un perro a beber alcohol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una revisión interna encabezada por el Consejo de Calidad, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) informó que fue dada de baja la estudiante A.C.C.P., de la Unidad Madera, tras confirmarse su participación en un video relacionado con maltrato animal.

La resolución se tomó a raíz de una serie de sesiones académicas que analizaron el material, en el cual se observa un acto considerado contrario a los principios institucionales de respeto y ética.

La universidad explicó que, a partir del 20 de octubre, la estudiante quedó oficialmente fuera del padrón escolar.

Sobre otra persona que aparece en el video, identificada con las iniciales D.G., la institución aclaró que no es parte del alumnado de la UPNECH, por lo que no tiene facultades para intervenir respecto a su conducta.