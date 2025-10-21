Expulsan a alumna de universidad por video en el que obligan a un perro a beber alcohol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una revisión interna encabezada por el Consejo de Calidad, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) informó que fue dada de baja la estudiante A.C.C.P., de la Unidad Madera, tras confirmarse su participación en un video relacionado con maltrato animal.
La resolución se tomó a raíz de una serie de sesiones académicas que analizaron el material, en el cual se observa un acto considerado contrario a los principios institucionales de respeto y ética.
La universidad explicó que, a partir del 20 de octubre, la estudiante quedó oficialmente fuera del padrón escolar.
Sobre otra persona que aparece en el video, identificada con las iniciales D.G., la institución aclaró que no es parte del alumnado de la UPNECH, por lo que no tiene facultades para intervenir respecto a su conducta.
La universidad reiteró su rechazo a toda forma de violencia hacia los seres vivos y destacó que este tipo de actos no reflejan los valores que se busca formar en su comunidad educativa.
Es importante recordar que todo ocurrió el 10 de octubre en Ciudad Madera, cuando un grupo de jóvenes alcoholizados subió a un perro callejero a su coche, y fue la copiloto, identificada como D.G., quien obligó al can a ingerir alcohol.
