Expulsan a Alfredo del Mazo del PRI, por traición al partido

“Alejandro Moreno, con sus hechos ha demostrado ser alguien nada confiable, un mentiroso, cínico, y traidor. Es un personaje nocivo y ha perdido toda calidad moral dentro y fuera del partido”.

Cabe recordar que tras el proceso electoral 2023, el priismo cuestionó el actuar del ex mandatario estatal, donde señalaron que no apoyará a la ex candidata del PRI.

mrh