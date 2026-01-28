Exportaciones crecen 7.6% por T-MEC y ventajas competitivas: Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el incremento de 7.6 por ciento en las exportaciones totales de 2025 se debe a las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países, debido a su cercanía con los Estados Unidos, sumado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como al aumento en industrias como la electrónica. Además, recordó que la balanza comercial es favorable, ya que se exporta más de lo que se importa, lo que es positivo para la economía nacional.