México

Exportaciones crecen 7.6% por T-MEC y ventajas competitivas: Sheinbaum

El aumento se atribuye al T-MEC, la industria electrónica y la cercanía con EU
Exportaciones crecen 7.6% por T-MEC y ventajas competitivas: Sheinbaum
ESPECIAL
Boletín
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el incremento de 7.6 por ciento en las exportaciones totales de 2025 se debe a las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países, debido a su cercanía con los Estados Unidos, sumado al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como al aumento en industrias como la electrónica. Además, recordó que la balanza comercial es favorable, ya que se exporta más de lo que se importa, lo que es positivo para la economía nacional.

“Hubo otras industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica, por ejemplo, la industria electrónica aumentó de manera muy importante. Y eso tiene que ver, no solamente con el Tratado Comercial, sino tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México frente a otros países; entre otras, la cercanía sencillamente, eso ayuda mucho”
puntualizó en la conferencia matutina

Además, la Jefa del Ejecutivo Federal celebró que la balanza comercial es favorable, gracias a que México exporta más de lo que importa, lo que se traduce en resultados positivos para la economía nacional.

“Y también no solamente aumentaron las exportaciones, sino que la balanza comercial, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta. Exportamos más de lo que importamos, eso siempre es bueno para la economía”
aseguró
Te puede interesar:
Vivienda para el Bienestar: avanza construcción de 1.8 millones de ellas; inicia entrega en Yucatán
Exportaciones crecen 7.6% por T-MEC y ventajas competitivas: Sheinbaum

RPO

Claudia Sheinbaum
T-MEC
Industria electrónica

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com