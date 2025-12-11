Explota taxi con pirotecnia en la México–Toluca; hay tres heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró la explosión de un vehículo en los carriles laterales de la carretera México–Toluca, a la altura del municipio de Lerma, Estado de México. De acuerdo con, se trató de un taxi que transportaba pirotecnia, el cual se incendió y estalló cerca de una plaza comercial.