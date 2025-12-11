Explota taxi con pirotecnia en la México–Toluca; hay tres heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves se registró la explosión de un vehículo en los carriles laterales de la carretera México–Toluca, a la altura del municipio de Lerma, Estado de México. De acuerdo con, se trató de un taxi que transportaba pirotecnia, el cual se incendió y estalló cerca de una plaza comercial.
El incidente ocurrió en dirección a Toluca, específicamente a la altura de Plazas Outlet, provocando la movilización de unidades de emergencia y generando fuerte congestionamiento vial. Hasta el momento, autoridades locales confirmaron que el saldo preliminar es de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y el conductor del vehículo.
Según versiones de medios locales y nacionales, el taxi trasladaba pirotecnia con destino a los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe. Las imágenes difundidas por testigos muestran una columna de fuego y humo, así como a transeúntes y vehículos evacuando la zona.
Elementos de protección civil, bomberos y policía estatal atendieron la emergencia, mientras que se exhortó a la ciudadanía a utilizar vías alternas y extremar precauciones debido a los residuos en la zona.
SHA