Explota pipa de gas en autopista México-Querétaro; cierre total en ambos sentidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes se registró una fuerte explosión tras un choque múltiple que involucró una pipa de gas LP sobre el kilómetro 80 de la autopista México–Querétaro, en los límites entre Tepeji del Río (Hidalgo) y Jilotepec (Estado de México).
🔥 El incidente
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente generó un incendio de gran magnitud que culminó con la explosión del camión tanque, provocando una columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda.
Elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia, bomberos y la Guardia Nacional se movilizaron de inmediato al lugar para realizar labores de contención del fuego, rescate y evaluación de riesgos.
🚑 Atención médica y protocolos activados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se activaron los protocolos de emergencia en la zona y que las unidades médicas locales están preparadas para atender posibles heridos.
“Las unidades médicas de la región cuentan con capacidad de respuesta para brindar atención oportuna”, señaló el IMSS en redes sociales.
🚫 Cierre total hacia CDMX
Las autoridades confirmaron el cierre total de la autopista en dirección a la Ciudad de México, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y tomar precauciones.
Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre personas lesionadas o fallecidas.
SHA