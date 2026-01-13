Explota pipa de gas en autopista México-Querétaro; cierre total en ambos sentidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes se registró una fuerte explosión tras un choque múltiple que involucró una pipa de gas LP sobre el kilómetro 80 de la autopista México–Querétaro, en los límites entre Tepeji del Río (Hidalgo) y Jilotepec (Estado de México).

🔥 El incidente

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente generó un incendio de gran magnitud que culminó con la explosión del camión tanque, provocando una columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda.