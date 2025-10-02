Explosivos, gas y saqueos marcan marcha del 2 de octubre en CDMX; reportan al menos 19 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conmemoración por el 57 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México se vio empañada por hechos violentos en el Zócalo capitalino, donde encapuchados lanzaron piedras, cohetones y bombas molotov contra policías antimotines, quienes respondieron con gas lacrimógeno.
De acuerdo con el reporte compartido por , al menos 19 personas resultaron lesionadas, entre ellas elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendió a los heridos en el lugar.
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un grupo del denominado "bloque negro" lanza un artefacto explosivo que impacta a los uniformados, provocando un conato de incendio. Uno de los agentes sufrió quemaduras en una pierna.
Además de los enfrentamientos, manifestantes encapuchados realizaron saqueos, entre ellos el robo de coladeras y daños en mobiliario urbano en calles del Centro Histórico.
La movilización, que inició como un acto de memoria por la matanza de Tlatelolco, derivó en choques violentos con saldo de decenas de lesionados, además de daños materiales.
