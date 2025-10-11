Explosión y caos vial: chocan dos pipas en Tlahuapan, Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, se registró un fuerte choque entre dos pipas en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74, en el municipio de Tlahuapan, lo que provocó un incendio de gran magnitud y el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el hecho fue atendido de manera coordinada por Policía Estatal, Bomberos de San Martín Texmelucan, Caminos y Puentes Federales (Capufe), Protección Civil estatal y autoridades municipales.
Como resultado del impacto y posterior incendio, una persona resultó lesionada, la cual fue atendida bajo los protocolos correspondientes. Las labores de control del fuego y auxilio se mantienen en la zona, mientras equipos especializados continúan trabajando para asegurar el área.
La SSP de Puebla exhortó a la ciudadanía a evitar circular por la autopista México-Puebla en ese tramo y utilizar vías alternas, debido a las labores de emergencia y el cierre temporal de la carretera.
BCT