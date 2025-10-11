Explosión y caos vial: chocan dos pipas en Tlahuapan, Puebla

Como resultado del impacto y posterior incendio, una persona resultó lesionada, la cual fue atendida bajo los protocolos correspondientes. Las labores de control del fuego y auxilio se mantienen en la zona, mientras equipos especializados continúan trabajando para asegurar el área.

La SSP de Puebla exhortó a la ciudadanía a evitar circular por la autopista México-Puebla en ese tramo y utilizar vías alternas, debido a las labores de emergencia y el cierre temporal de la carretera.

BCT