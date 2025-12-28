Explosión sacude mercado en Chiapas; reportan heridos y locales afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del sábado 27 de diciembre se registró un fuerte incendio en las inmediaciones del mercado municipal de San Juan Cancúc, Chiapas, tras la explosión de pirotecnia en un local comercial.
De acuerdo con Protección Civil de Chiapas, el fuego se originó en un establecimiento donde se vendían productos pirotécnicos y se extendió rápidamente a otros cuatro locales, generando alarma entre la población.
Las autoridades confirmaron que tres personas resultaron lesionadas: una mujer de aproximadamente 40 años, quien presentó crisis nerviosa, y dos hombres de 30 y 25 años, con lesiones menores. Todos fueron atendidos por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital de Pokoná para su valoración médica.
El siniestro fue atendido de inmediato por Protección Civil Municipal, con apoyo de la Policía Municipal y ciudadanos voluntarios, logrando controlar las llamas y evitar que se propagaran a más zonas del mercado.
Aunque el incidente causó pérdidas materiales en al menos cinco locales, no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades mantienen la investigación abierta para deslindar responsabilidades y evaluar los daños.
A raíz del suceso, Protección Civil exhortó a la población a no comprar ni utilizar pirotecnia, debido a los altos riesgos que representa para la vida, la integridad física y el patrimonio familiar, especialmente durante las celebraciones decembrinas.
El uso de fuegos artificiales es común durante estas fechas, lo que ha llevado a diversas instancias a reforzar campañas preventivas ante su manejo inadecuado y almacenamiento inseguro.
BCT