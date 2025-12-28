Explosión sacude mercado en Chiapas; reportan heridos y locales afectados

Las autoridades confirmaron que tres personas resultaron lesionadas: una mujer de aproximadamente 40 años, quien presentó crisis nerviosa, y dos hombres de 30 y 25 años, con lesiones menores. Todos fueron atendidos por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital de Pokoná para su valoración médica.

El siniestro fue atendido de inmediato por Protección Civil Municipal, con apoyo de la Policía Municipal y ciudadanos voluntarios, logrando controlar las llamas y evitar que se propagaran a más zonas del mercado.

Aunque el incidente causó pérdidas materiales en al menos cinco locales, no se reportaron víctimas fatales. Las autoridades mantienen la investigación abierta para deslindar responsabilidades y evaluar los daños.