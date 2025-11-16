Explosión en taquería de Mazatlán deja tres muertos y dos heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del sábado 15 de noviembre, una fuerte explosión sacudió una taquería ubicada en la avenida del Mar, esquina con calle Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán. El incidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos heridas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la acumulación de gas por un desperfecto en la instalación provocó la explosión, que derivó en un incendio de grandes proporciones al interior del local. Uno de los cuerpos fue localizado dentro del establecimiento, donde habría fallecido de manera inmediata tras el estallido.