Explosión en taquería de Mazatlán deja tres muertos y dos heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del sábado 15 de noviembre, una fuerte explosión sacudió una taquería ubicada en la avenida del Mar, esquina con calle Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos, en Mazatlán. El incidente dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos heridas.
De acuerdo con los reportes oficiales, la acumulación de gas por un desperfecto en la instalación provocó la explosión, que derivó en un incendio de grandes proporciones al interior del local. Uno de los cuerpos fue localizado dentro del establecimiento, donde habría fallecido de manera inmediata tras el estallido.
Elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos de Mazatlán y la Secretaría de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar. Se realizaron maniobras de sofocación del fuego, control de fuga, evacuación y cierre vial para evitar riesgos a la población.
Paramédicos brindaron atención en el sitio a cinco personas con quemaduras, de las cuales tres perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones. Las dos restantes fueron trasladadas a un hospital cercano, donde reciben atención médica especializada.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las identidades de las víctimas.
BCT