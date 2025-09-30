Explosión en Puente de la Concordia impulsa nuevas restricciones a pipas en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la explosión de una pipa registrada en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció nuevas medidas de seguridad para el transporte de materiales peligrosos en la capital.

Las disposiciones contemplan tres puntos principales:

Límite de carga: no se podrán transportar más de 40 mil litros de material tóxico .

Velocidad máxima: los vehículos deberán circular a un máximo de 30 km/h .

Restricción de horario: el tránsito solo estará permitido entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Brugada explicó que estas acciones buscan prevenir accidentes mayores y reforzar la seguridad de habitantes y automovilistas en vías de alta afluencia.