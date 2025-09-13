Explosión en Iztapalapa habría sido por exceso de velocidad: Fiscalía CDMX

El accidente ocurrió el pasado 10 de septiembre y hasta el último corte oficial, del 13 de septiembre, dejó un saldo de 13 personas fallecidas, 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta.

La fiscal descartó que un bache hubiera sido la causa del accidente, como se especuló en versiones iniciales, ya que el análisis pericial no halló evidencia de ello.

Respecto al conductor de la pipa, Alcalde indicó que se encuentra bajo custodia, aunque no en calidad de detenido, mientras se determina su situación jurídica.

Por su parte, la empresa Gas Silza confirmó que se hará responsable de los daños ocasionados por la explosión y que cuenta con una póliza de seguro vigente, a diferencia de lo señalado previamente por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

La FGJCDMX abrió una carpeta por homicidio culposo, lesiones culposas y daños a vehículos, delitos que derivan de las consecuencias de la explosión que devastó la zona del Puente de La Concordia.

