Explosión en Iztapalapa fue provocada por error humano, confirma la Fiscalía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, fue provocada por la falta de pericia del conductor, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) durante una conferencia de prensa realizada este viernes 10 de octubre.
“Se estableció como causa inmediata del hecho la falta de pericia o habilidad por parte del conductor del tractocamión para mantener el vehículo dentro de su carril de circulación”, explicó Víctor Garduño, perito de la Fiscalía capitalina.
Las investigaciones realizadas por las autoridades descartaron que la explosión haya sido causada por factores externos como:
El trazado de la vía
Baches u otras condiciones del pavimento
Falta de iluminación
Fenómenos atmosféricos
Según el peritaje, el conductor manejaba a una velocidad de 44 kilómetros por hora, cuando el límite permitido en la zona es de 40 km/h. Esta leve infracción, en combinación con la pérdida de control del vehículo, ocasionó que la unidad impactara contra las estructuras laterales de la vía, lo que provocó la ruptura del tanque de gas.
La Fiscalía no ha confirmado si el conductor enfrenta cargos penales, aunque el peritaje podría ser clave para determinar responsabilidades por los daños generados tras el siniestro.
El incidente reaviva el debate sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos dentro de zonas densamente pobladas como Iztapalapa.
