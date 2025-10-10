Explosión en Iztapalapa fue provocada por error humano, confirma la Fiscalía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, fue provocada por la falta de pericia del conductor, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) durante una conferencia de prensa realizada este viernes 10 de octubre.

“Se estableció como causa inmediata del hecho la falta de pericia o habilidad por parte del conductor del tractocamión para mantener el vehículo dentro de su carril de circulación”, explicó Víctor Garduño, perito de la Fiscalía capitalina.