Explosión en Iztapalapa deja más víctimas: identifican a alumna de la UNAM

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Después de horas de incertidumbre, familiares de Ana Daniela Barragán Ramírez, joven estudiante de la UNAM, confirmaron su fallecimiento tras la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La joven, originaria de Ciudad Altamirano, Guerrero, había sido reportada como desaparecida desde el día del siniestro. Su familia, desesperada por falta de información, recorrió hospitales en busca de pistas, mientras compartían su fotografía en redes sociales para pedir apoyo.

Fue el hospital Rubén Leñero quien notificó a las autoridades sobre una paciente grave y sin identificar. Mediante una prueba de ADN, se confirmó que se trataba de Ana Daniela, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, lo cual fue ratificado horas después por la universidad.

Uno de los elementos que permitió dar con su paradero fue su celular, que fue recuperado por personal de Protección Civil pese a estar parcialmente dañado por el fuego. Aún funcionaba, y a través de él, los rescatistas lograron contactar a sus padres.

En una esquela publicada en redes sociales, la FES expresó sus condolencias:

“Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz.”