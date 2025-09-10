Explosión en Iztapalapa deja 70 heridos y 3 muertos; publican lista oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de la Ciudad de México difundió la lista oficial y preliminar de personas hospitalizadas tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida este martes en la alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el saldo actualizado es de 70 personas lesionadas y tres fallecimientos confirmados.
“Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos”, escribió en redes sociales.
El listado incluye nombres, edades, sexo, hospital de atención y si hubo traslado a otra institución médica. La autoridad capitalina aclaró que el documento puede actualizarse conforme se registren cambios en el estado de salud de los pacientes o traslados adicionales.
Entre los afectados se encuentran menores de edad, adultos mayores y personas no identificadas. Varios fueron atendidos en hospitales como el José María Morelos y Pavón, ISSSTE Zaragoza, Hospital General Zona 53, y clínicas del Estado de México.
Una pipa de gas con capacidad equivalente a 49 mil 300 cilindros volcó cerca de las 14:20 horas en la avenida Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de La Concordia en Iztapalapa.
El accidente provocó una fuerte explosión y onda expansiva que afectó al menos 18 vehículos, causó daños en infraestructura y generó pánico entre habitantes y automovilistas de la zona.
Equipos de emergencia como Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional, Marina, y corporaciones del Estado de México participaron en la atención a víctimas y control del siniestro.
