Explosión en Iztapalapa deja 70 heridos y 3 muertos; publican lista oficial

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el saldo actualizado es de 70 personas lesionadas y tres fallecimientos confirmados.

“Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos”, escribió en redes sociales.

El listado incluye nombres, edades, sexo, hospital de atención y si hubo traslado a otra institución médica. La autoridad capitalina aclaró que el documento puede actualizarse conforme se registren cambios en el estado de salud de los pacientes o traslados adicionales.

Entre los afectados se encuentran menores de edad, adultos mayores y personas no identificadas. Varios fueron atendidos en hospitales como el José María Morelos y Pavón, ISSSTE Zaragoza, Hospital General Zona 53, y clínicas del Estado de México.