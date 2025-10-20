México

Explosión en ducto de Pemex deja cinco militares heridos en Chiapas

El siniestro ocurrió en el Complejo Procesador de Gas Cactus, en Reforma, Chiapas; Pemex mantiene labores de contención en la zona
Reforma, Chiapas (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) logró controlar un incendio registrado este 20 de octubre en un gasoducto de 30 pulgadas, ubicado en el punto de inyección del Complejo Procesador de Gas (CPG) Cactus, en el municipio de Reforma, Chiapas.

La información fue difundida por Pemex a través de un comunicado oficial, en el que se detalla que el siniestro se originó en la conexión hacia la Estación de Regulación de Medición de Cactus.

Como consecuencia del incidente, cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encontraban cerca del lugar resultaron lesionados. Todos fueron trasladados al Hospital Militar en Villahermosa, Tabasco, donde su estado de salud se reporta como estable.

Especialistas de la empresa productiva del Estado permanecen en la zona para contener el proceso residual y garantizar la seguridad en el área, mientras continúan los trabajos para determinar la causa raíz del incendio

