Explosión de pirotecnia deja 28 lesionados durante fiesta patronal en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del domingo 7 de septiembre, una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, en el municipio de Teotihuacán, dejó al menos 28 personas lesionadas, informaron autoridades locales.
El accidente ocurrió durante una fiesta patronal, en la que asistentes presenciaban un espectáculo de pirotecnia en un campo de futbol. Según información preliminar, cuatro abanicos de un castillo pirotécnico se desprendieron y provocaron una explosión que generó pánico entre los presentes.
Protección Civil del Estado de México reportó a través de redes sociales que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya confirmado la gravedad de las lesiones.
"De manera preliminar se informa que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica", publicó la dependencia estatal.
Tras el incidente, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, además de corporaciones policiacas que acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
Autoridades del Estado de México ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incidente y deslindar responsabilidades.
Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas, pero las autoridades no descartan actualizar la cifra conforme avancen las indagatorias.
Este tipo de accidentes resalta la necesidad de regular con mayor rigor el uso de pirotecnia en celebraciones, especialmente en comunidades donde estos espectáculos son parte de las tradiciones locales.
