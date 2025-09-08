Explosión de pirotecnia deja 28 lesionados durante fiesta patronal en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del domingo 7 de septiembre, una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, en el municipio de Teotihuacán, dejó al menos 28 personas lesionadas, informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió durante una fiesta patronal, en la que asistentes presenciaban un espectáculo de pirotecnia en un campo de futbol. Según información preliminar, cuatro abanicos de un castillo pirotécnico se desprendieron y provocaron una explosión que generó pánico entre los presentes.

Protección Civil del Estado de México reportó a través de redes sociales que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya confirmado la gravedad de las lesiones.

"De manera preliminar se informa que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica", publicó la dependencia estatal.