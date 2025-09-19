Explosión de pipa en Iztapalapa deja 25 muertos y 21 hospitalizados, hasta ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este viernes que tras la explosión registrada el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, se reporta un saldo de 25 personas fallecidas, 21 hospitalizadas y 38 que ya fueron dadas de alta.

El incidente ocurrió cuando una pipa que transportaba gas sufrió un accidente en el puente, lo que provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a decenas de personas y vehículos que circulaban por la zona.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se mantiene la atención médica a los lesionados en distintos hospitales, donde algunos permanecen en estado delicado.

El hecho ha generado consternación a nivel nacional debido al alto número de víctimas y a que el siniestro ocurrió en una de las zonas más densamente pobladas de la capital.