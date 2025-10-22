Explosión de pipa en Iztapalapa cobra otra vida; van 32 muertos

El siniestro ocurrió en el distribuidor vial Puente de la Concordia, cuando una pipa con aproximadamente 49 mil 500 litros de gas LP volcó tras tomar una curva a exceso de velocidad. El impacto ocasionó una fuga que derivó en una explosión e incendio con afectaciones en un radio de 180 metros.

La unidad accidentada pertenecía a Transportadora Silza, empresa del Grupo Tomza, y cubría la ruta entre Tuxpan, Veracruz, y una gasera en la alcaldía Tláhuac. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó fallas mecánicas y atribuyó el hecho a una conducción prolongada (más de 16 horas) y exceso de velocidad por parte del operador.

El conductor de la unidad, identificado como Fernando Soto Munguía, de 39 años, fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas tras el accidente, pero falleció el 17 de septiembre a causa de las lesiones sufridas. La empresa confirmó que se hizo cargo de los gastos funerarios.