Explosión de pipa en Iztapalapa: asciende a 27 el número de víctimas mortales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó este sábado la cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.
De acuerdo con el reporte más reciente, 27 personas han perdido la vida, 18 permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.
El incidente se originó cuando una pipa que transportaba gas sufrió un accidente en el puente, lo que provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a automovilistas y peatones que se encontraban en la zona.
El hecho ha causado gran consternación a nivel nacional, debido al alto número de víctimas y a que ocurrió en una de las zonas más pobladas de la capital del país.
