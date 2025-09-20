Explosión de pipa en Iztapalapa: asciende a 27 el número de víctimas mortales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó este sábado la cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte más reciente, 27 personas han perdido la vida, 18 permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.