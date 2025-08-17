Expareja de su novio la atropella; acusan intento de feminicidio en Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de Chiapas detuvieron a Jovana Karina "N", acusada de atropellar de forma intencional a Ximena "N", joven de 22 años de edad, en hechos que han sido denunciados como tentativa de feminicidio.
El incidente ocurrió en el barrio Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez, donde cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un supuesto accidente vehicular. En el lugar, se localizó herida a Ximena "N".
Más tarde, familiares de la víctima aseguraron que no se trató de un accidente, sino de un ataque deliberado. De acuerdo con las investigaciones, el vehículo BMW implicado era conducido por Jovana “N”, quien fue detenida en el sitio y puesta a disposición de las autoridades. La unidad también fue asegurada.
Versiones recogidas por medios locales señalan que la presunta agresora es expareja del novio actual de Ximena, lo que podría constituir el móvil del ataque.
El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, indicó que el caso se indaga bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, a fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La investigación fue judicializada y la presunta agresora fue presentada ante el órgano jurisdiccional.
