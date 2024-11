Exitoso el Concurso de Voces y Coros de Antorcha y levanta la voz con el pueblo

Antorcha quiere la sensibilidad de nuestro pueblo; debemos ser sensibles y sentir, que nos duela la tristeza, la pobreza, la ignorancia, la miseria o los vicios de los demás; al sentir todos esos problemas, debemos actuar para transformar nuestra sociedad; tenemos que cambiar al mundo y por eso hacemos arte en Antorcha; enfatizó Perez Zamorano.

Por su parte, Guadalupe Orona, en su mensaje inaugural, aseguró que el encuentro de voces hace al hombre más solidario y que el pueblo desarrolle sus habilidades artísticas al participar en él. Además, criticó al gobierno y dijo que “Las fuerzas políticas del país que denostaron a los gobiernos neoliberales y se abrieron paso en una sociedad irritada y se presentaron con una nueva máscara, con un supuesto discurso de izquierda y con un ropaje de “primero los pobres” no han cumplido su palabra; así se encumbraron en el poder, pero los mexicanos no viven mejor, no tienen empleo, no hay para comer y no existe suficiente medicina para curarnos; “las cosas no han cambiado y los problemas, como la pobreza o la inseguridad en México, se han acentuado; hay 10 millones más de pobres y se ha retrocedido 20 años en la educación”.

Por esas razones, aseguró que Antorcha sigue trabajando con el pueblo de Hidalgo, organizándolo y educándolo, porque queremos un Hidalgo de progreso y desarrollo; un Hidalgo próspero. “Queremos un Hidalgo y un México sin pobreza y sin marginación. Nuestra tarea y objetivos es llevar felicidad a la población más desfavorecida", concluyó.

En la última parte de su discurso, el intelectual, Abel Pérez, señaló que Antorcha y México tienen que solidarizarse con China y Rusia; países que impulsan y pugnan por la construcción de un mundo mejor para todos los pueblos. “El Concurso de Voces y de Coros de Antorcha también tiene ese objetivo, sensibilizar a los mexicanos para solidarizarnos con los pueblos y con quienes encabezan un mundo más justo y equitativo”.

Con este concurso artístico, Antorcha demuestra que sigue viva y está presta y dispuesta para seguir educando a los mexicanos y conozcan la verdadera realidad en que vivimos y luego se organicen, y entre todos, lograr la transformación de nuestra patria, en una más justa, donde sus gobernantes trabajen en favor del pueblo y que empiecen a erradicar los graves problemas sociales como la pobreza, marginación, insalubridad o la inseguridad.

Finalmente, Brasil Acosta, quien también fue presidente del jurado calificador, dijo que la música educa a los jóvenes y a los mexicanos que la escuchan y practican; el Concurso de Voces y Coros es una muestra, en pequeño, de lo que Antorcha hará con el arte cuando gobierne a México; por eso invitó a los colonos, campesinos, amas de casa y a todos el pueblo de hidalgo y del país para que se organicen y se sumen a las filas del Movimiento Antorchista Nacional.

La tabla de ganadores quedó de la siguiente manera: en la categoría “Infantil A” recibió el primer lugar Karol Iyari Mejía, de Hidalgo, que interpretó "El Ropero"; de la categoría “Infantil B” fue ganador Javier de Jesús Castañeda, del Estado de México, con la canción "Serenata Tapatía"; en la “Juvenil A” hubo un empate en el primer lugar, que fue para Luz María Alcántara, del Estado de México, con "La Noche y tú" y al hidalguense Alan Zaid Mera, con la melodía "Si nos dejan"; del Estado de México ganaron en la categoría Juvenil B, Sofía Yareli Calles con la canción "Perfidia" y en la categoría semiprofesional, Ian Rafael Laguna con "Yo soy mexicano"; en la categoría “Libre estudiantil” se llevaron los primeros lugares Juan Carlos Sosa, de Hidalgo, con la canción "Mía" y Sarahí Valentín, del Estado de México, con "Tierra de mis amores" y en la categoría que engloba a campesinos, obreros, trabajadores y amas de casa, triunfaron hidalguenses en el primer lugar fue para Fabricio Benjamín, con "Granada" y Gilberto Rodríguez con "Llorarás en Navidad".

Y los triunfadores en Coros, que lucieron por du calidad artística, fueron: en tercer lugar el jurado otorgó un empate entre la Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán "Víctor Puebla" y al Centro Universitario Tlacaélel, el segundo lugar lo obtuvo la Escuela de Bellas Artes de Texcoco "Humberto Vidal Mendoza" y el primer lugar, por su gran interpretación de fragmentos de la obra "Carmina Burana", fue para la Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca "Juan Manuel Celis Ponce".