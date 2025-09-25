Exhiben a osezna enferma en zoológico de Nuevo León

La denuncia llega apenas días después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, inauguraran el nuevo Centro Estatal de Atención Animal, comprometiéndose públicamente a mantener una política de “cero tolerancia al maltrato animal”.

De acuerdo con Marmolejo, Mina fue entregada al zoológico por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace dos años, con algunos padecimientos de salud, pero desde entonces no recibió la atención adecuada.

En el video difundido por Marmolejo, se observa que Mina presenta signos visibles de deterioro físico. Sus uñas están largas, no tienen desgaste por la falta de movimiento, su pelaje muestra signos de sarna, y vive confinada en condiciones insalubres.

En un intento de contener la crisis, el Zoológico La Pastora emitió un comunicado señalando que desde su llegada, Mina ha recibido atención médica especializada, alimentación adaptada y monitoreo constante.