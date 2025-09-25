México

Exhiben a osezna enferma en zoológico de Nuevo León

La osezna, en riesgo de extinción, muestra signos de desnutrición y sarna
El Zoológico llamado La Pastora acumula denuncias por abandono y tráfico de especies
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte ola de indignación ha generado el caso de "Mina", una osa negra americana que, según denuncias de activistas, vive en condiciones inhumanas dentro del zoológico La Pastora, en Nuevo León. La activista Cristina Marmolejo publicó un video que exhibe el estado crítico de la osezna: sarna, desnutrición, inmunosupresión, uñas crecidas y encierro en una celda húmeda y de cemento.

La denuncia llega apenas días después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, inauguraran el nuevo Centro Estatal de Atención Animal, comprometiéndose públicamente a mantener una política de “cero tolerancia al maltrato animal”.

De acuerdo con Marmolejo, Mina fue entregada al zoológico por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace dos años, con algunos padecimientos de salud, pero desde entonces no recibió la atención adecuada.

En el video difundido por Marmolejo, se observa que Mina presenta signos visibles de deterioro físico. Sus uñas están largas, no tienen desgaste por la falta de movimiento, su pelaje muestra signos de sarna, y vive confinada en condiciones insalubres.

En un intento de contener la crisis, el Zoológico La Pastora emitió un comunicado señalando que desde su llegada, Mina ha recibido atención médica especializada, alimentación adaptada y monitoreo constante.

“Mienten”, responde Marmolejo

La activista respondió al comunicado con una contundente acusación: lo calificó como falso y exigió sanciones penales para los funcionarios responsables.

“Le pido tomar acciones contra esos funcionarios. Cárcel para los involucrados en maltrato animal y destitución de los directivos por omisión de su trabajo. Mina está así porque ellos lo decidieron”
señaló en redes sociales, dirigiéndose directamente al gobernador Samuel García

La Pastora ha sido señalada durante años como uno de los peores zoológicos del país. Además, recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó investigar otro caso de presunto maltrato animal en el albergue de perros y gatos de Santa Catarina, también en Nuevo León.

