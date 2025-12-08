Exgobernador de Chihuahua, detenido por presuntas operaciones ilícitas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, fue detenido en su tierra natal por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

La aprehensión ocurrió en cumplimiento de una orden emitida el 16 de mayo de 2024, como parte de las investigaciones que apuntan al uso indebido de fondos públicos durante su mandato entre 2010 y 2016, periodo en el que se le ha acusado de desviar cientos de millones de pesos.

Duarte, quien fue uno de los priistas más influyentes en el norte del país, había sido buscado desde años atrás e incluso fue extraditado desde Estados Unidos en 2022 por otros procesos relacionados con corrupción. Esta nueva detención se suma a una larga lista de señalamientos que, según autoridades, podrían configurar una red de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Hasta el momento, la FGR no ha detallado el monto exacto de las operaciones irregulares que se le imputan, ni si habrá nuevas acciones legales derivadas de esta detención. Se espera que en los próximas horas se determine su situación jurídica y el curso que tomará su defensa legal.