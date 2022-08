Exempleada de Sonora Grill "rompe" y confirma lo que hacen restaurantes

“¿Hay racismo en Sonora Grill? Pues como exempleada yo creo que sí. Estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona y de lo que viví en una sucursal que no es la que está siendo investigada”, dice.

Sof Otero aseveró que su trabajo era ser hostess, y que consistía en recibir a las personas que iban al lugar y asignarles una mesa: “Desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la mejor presentación porque son las mesas que se ven desde la calle”.

Y contó el regañó que le dieron: “Un día me llamaron la atención: yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón, el gerente me dijo que no debí hacer eso porque ellos no cumplían los estándares”.

Añadió que el gerente en turno señaló a una pareja para ponerle de ejemplo cuál era los que sí cumplían "los estándares".

“¿Y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la que el gerente me dijo que sí cumplían los estándares? Pues que quienes yo senté eran morenos y quien me dijo el gerente (que de hecho venían más informales) eran blancos”, detalló.

Por último dijo que lo que pasó en este restaurante podría ser un caso que se vive en muchos establecimientos, pero que nunca se han hecho públicos.

