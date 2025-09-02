Liberan a magistrado tras choque con menores en moto

Como medida cautelar, el impartidor de justicia ordenó que Vargas Bernal se presente a firmar de manera bimestral mientras avanza la investigación penal en su contra.

En su declaración, el magistrado señaló que el juez consideró que los menores también influyeron en el accidente, pues “no tenían la edad ni las habilidades necesarias para manejar una motocicleta”. Además, se constató que los tripulantes se desplazaban entre carriles momentos antes del impacto.

Los jóvenes identificados como Camila ‘N’ y Donovan ‘N’ resultaron con lesiones que, de acuerdo con los reportes médicos, no ponen en riesgo su vida.

El juez concluyó que no existían elementos suficientes para imponer otra medida más restrictiva, por lo que Vargas Bernal enfrentará el proceso en libertad.