Liberan a magistrado tras choque con menores en moto

Juez de control determinó que hubo corresponsabilidad en el accidente vial
El magistrado Vargas Bernal deberá firmar cada dos meses mientras dure el proceso
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control determinó dejar en libertad al magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, José Emmanuel Vargas Bernal, quien estuvo implicado en un accidente vial registrado el pasado miércoles en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, donde dos menores resultaron lesionados.

Durante la audiencia, el juez resolvió que el magistrado podrá continuar su proceso en libertad, ya que se acreditó que en el incidente hubo corresponsabilidad: los jóvenes lesionados circulaban en motocicleta a exceso de velocidad, sin equipo de protección y sin la edad permitida para conducir.

Como medida cautelar, el impartidor de justicia ordenó que Vargas Bernal se presente a firmar de manera bimestral mientras avanza la investigación penal en su contra.

En su declaración, el magistrado señaló que el juez consideró que los menores también influyeron en el accidente, pues “no tenían la edad ni las habilidades necesarias para manejar una motocicleta”. Además, se constató que los tripulantes se desplazaban entre carriles momentos antes del impacto.

Los jóvenes identificados como Camila ‘N’ y Donovan ‘N’ resultaron con lesiones que, de acuerdo con los reportes médicos, no ponen en riesgo su vida.

El juez concluyó que no existían elementos suficientes para imponer otra medida más restrictiva, por lo que Vargas Bernal enfrentará el proceso en libertad.

