Exceso de velocidad y fallas mecánicas, posibles causas del estallido en Iztapalapa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se agotarán todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, que ha dejado hasta ahora un saldo de 20 personas fallecidas, incluido el conductor del vehículo.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, la funcionaria detalló que la unidad siniestrada pertenecía a la empresa Silza y que el incidente ocurrió en las inmediaciones del puente de La Concordia, en la autopista México-Puebla.

La fiscal descartó versiones que señalaban el mal estado de la vía como causa del accidente. “No se identificó ningún bache. Se han publicado videos de otras zonas y fotografías falsas. No se repavimentó después en esa parte en específico”, puntualizó.

Respecto a la mecánica del accidente, señaló que el dictamen de tránsito indica que la pipa circulaba a exceso de velocidad. “La velocidad permitida en esa curva es de 40 km/h. Al tomar la incorporación a la México-Puebla, el conductor perdió el control, se impactó contra dos muros de contención y finalmente la pipa volcó. Al recibir un golpe adicional, probablemente de restos del muro o del propio vehículo, se fracturó el contenedor, provocando la fuga de gas y, posteriormente, la explosión”.