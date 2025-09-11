Exceso de velocidad, posible causa de tragedia en CDMX, reportan autoridades

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de la Ciudad de México informó que una de las principales líneas de investigación sobre el trágico accidente en el Puente de la Concordia, ocurrido esta semana, se centra en el posible exceso de velocidad de la pipa que transportaba gas LP y que volcó provocando una fuerte explosión, dejando como saldo ocho personas fallecidas y 94 lesionadas.

Durante la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y que peritos especializados trabajan en distintas líneas técnicas.

“Hay diversas líneas de investigación que se están realizando en el lugar de los hechos. Trabajan nuestras áreas periciales en materia de criminalística, de química, de explosiones y, muy importante, nuestros peritos en tránsito terrestre”, detalló la fiscal.

La información preliminar apunta a que es probable que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante en la volcadura de la unidad, que circulaba por una vía primaria sin alternativas de incorporación hacia su ruta con dirección al Estado de Puebla.

“Esta situación fue muy grave. No queremos que se repita, no debemos permitirlo”, puntualizó Brugada.