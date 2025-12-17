Exasesora de García Luna arrestada por desvío de fondos y lavado de dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a María Vanesa Pedraza Madrid, una exasesora clave de García Luna entre 2001 y 2012. Pedraza, según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), está señalada por su presunta participación en el desvío de millones de pesos del sistema penitenciario federal hacia empresas factureras, utilizadas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

La detención ocurrió el pasado miércoles en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de aprehensión. La exfuncionaria enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que podrían acarrear penas severas. De acuerdo con la FGR, Pedraza actuaba como apoderada de la empresa Nunvav, Inc., la cual se utilizó para ocultar flujos de dinero que se presume originaron de fuentes del crimen organizado, entre ellas el Cártel de Sinaloa.

La FGR también señala que estos recursos fueron desviados de varias dependencias, entre ellas el extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, y la Tesorería de la Federación, con el objetivo de beneficiar a García Luna y su círculo cercano.

Tras su detención, Pedraza fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, en Morelos, donde en los próximos días el Ministerio Público Federal solicitará su audiencia inicial.