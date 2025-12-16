Exalcaldesa de Amanalco, culpable de ordenar asesinato de dos funcionarios; cártel michoacano ejecutó el crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria contra María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, por el delito de homicidio calificado en agravio de dos funcionarios municipales: el síndico y su chofer, identificados con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C.
Los hechos se remontan al 25 de enero de 2023, cuando ambas víctimas fueron enviadas por instrucciones de Martínez Robles a una zona considerada de alto riesgo, presuntamente dominada por grupos delictivos con presencia en la región. Ninguno de ellos regresó con vida.
Según el comunicado oficial de la FGJEM, la exalcaldesa ordenó a integrantes de un grupo criminal —con orígenes en Michoacán— que privaran de la vida al síndico municipal con el objetivo de mantener el control sobre las decisiones internas de la administración local.
Martínez Robles fue detenida como parte de la Operación “Enjambre”, un despliegue coordinado por la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
La audiencia de individualización de sanciones fue programada para el martes siguiente a la emisión de la sentencia, de acuerdo con la autoridad judicial que valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Hasta ahora, las acciones derivadas de esta operación conjunta han resultado en 10 sentencias condenatorias de 16 personas detenidas, según informó la Fiscalía del Estado de México.
