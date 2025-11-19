“Eviten viajar”: habrá paro nacional de transportistas por inseguridad en carreteras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron que el próximo 24 de noviembre realizarán un paro nacional en protesta por la creciente inseguridad en las carreteras del país.

A través de un video difundido en redes sociales, Álvaro Martínez, director jurídico de la ANTAC, pidió a la población evitar traslados ese día, pues advirtió que los operadores del transporte de carga viven bajo constantes riesgos de asaltos y violencia durante sus trayectos.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía para comprender la magnitud del problema y respaldar su causa, al tiempo que refrendaron su solidaridad con las manifestaciones de campesinos que exigen precios justos por sus productos.

Aunque no se detallaron los horarios ni los puntos donde podrían registrarse bloqueos, la ANTAC recomendó no viajar el viernes 24 para evitar afectaciones.

Esta movilización se suma a la de organizaciones campesinas agrupadas en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano que anunciaron un paro nacional para el próximo 24 de noviembre, con acciones que incluyen la toma de aduanas y el bloqueo del tránsito de mercancías en diversas carreteras del país, sin afectar a vehículos particulares ni al transporte de pasajeros.