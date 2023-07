Evita unas vacaciones de terror en manos del coyotaje

Evita pasar unas vacaciones de pesadilla y no compartas tu información personal con desconocidos.

Si detectas alguna anomalía puedes realizar tu denuncia en el Infonavit, a través del correo denuncias@infonavit.org.mx; en el portal institucional infonavit.org.mx, en la pestaña “Contáctanos” o llamando al Infonatel (800 008 3900).

Recuerda que en Infonavit todos los trámites son gratuitos y que sólo puedes hacer uso de tu dinero en la Subcuenta de Vivienda al momento de solicitar un crédito para comprar una casa o terreno, como garantía o para pagar una deuda hipotecaria bancaria y construir o mejorar tu vivienda.

Si no haces uso de ese dinero a través de un crédito, no tienes por qué preocuparte, pues tu ahorro no se pierde, genera rendimientos que por ley son iguales o superiores a la inflación y te lo devolveremos cuando te pensiones.

Asimismo, para evitar caer en manos de coyotes y falsos gestores, te invitamos a leer el nuevo Cómic de Infonavit Fácil, donde te contamos que acceder a las soluciones de pago del Instituto es totalmente gratis y no es necesario recurrir a ningún intermediario. Consúltalo en el siguiente enlace infonavitfacil.mx/que-no-te-enganen-acceder-a- las-soluciones-de-pago-de-infonavit-es-gratis/.

