Evita tragedias: CNPC alerta por riesgos de usar pirotecnia en Fiestas Patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar precauciones en el uso de pirotecnia, para evitar accidentes, incendios o lesiones.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recomendó evitar el uso de artificios pirotécnicos, especialmente cuando hay niñas, niños o adolescentes en casa, quienes no deben manipular estos productos bajo ninguna circunstancia.

En caso de que las personas decidan usarlos, la CNPC sugiere seguir estas recomendaciones básicas de seguridad:

Comprar en lugares autorizados , con medidas como zonas abiertas y sin acumulación de pólvora.

No permitir que menores de edad manipulen pirotecnia.

No encender fuegos artificiales cerca de casas, autos, cables eléctricos o materiales inflamables.

Tener a la mano agua, arena o extintor para actuar ante cualquier chispa.

Considerar los efectos negativos del ruido en bebés, adultos mayores, personas con sensibilidad auditiva y animales.

La CNPC advirtió además que la producción, almacenamiento y venta clandestina de pirotecnia representa un riesgo grave para la seguridad de las comunidades. Por ello, pidió a la ciudadanía colaborar denunciando puntos de venta ilegales ante las autoridades.

Finalmente, Protección Civil reiteró su compromiso de trabajar con gobiernos estatales y municipales para prevenir incidentes durante las Fiestas Patrias y proteger la integridad de todas las familias mexicanas.

