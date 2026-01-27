Evita extorsiones viales; guía rápida contra montachoques

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los “montachoques” son bandas delictivas que provocan choques intencionales para hacer creer que la culpa fue del conductor, con el objetivo de extorsionarlo. Actúan de manera agresiva, usando el miedo para intimidar a sus víctimas.
Conduce sin distracciones y mantente alerta a tu entorno.
Guarda distancia si un auto frena de forma brusca o repetida.
Cambia de carril o desvía tu ruta de manera segura si detectas peligro.
Contar con seguro vehicular es clave; muchos delincuentes revisan plataformas como REPUVE o AMIS y evitan autos asegurados.
Mantén la calma y permanece dentro de tu vehículo.
Llama de inmediato a tu aseguradora y reporta tu ubicación a un familiar.
En caso de agresión, marca al 911 y proporciona datos del vehículo y características de los agresores.
No realices pagos en efectivo y espera a la intervención de autoridades o que el proceso se tramite en una delegación o juzgado.
Tomar estas precauciones puede reducir considerablemente el riesgo de extorsión vial y proteger tanto tu integridad como la de tu vehículo.
RPO