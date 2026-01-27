Evita extorsiones viales; guía rápida contra montachoques

Mantén la calma y permanece dentro de tu vehículo.

Llama de inmediato a tu aseguradora y reporta tu ubicación a un familiar.

En caso de agresión, marca al 911 y proporciona datos del vehículo y características de los agresores.

No realices pagos en efectivo y espera a la intervención de autoridades o que el proceso se tramite en una delegación o juzgado.