Evita el fraude navideño; bloquea las llamadas spam ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, no solo llegan los regalos y las celebraciones, sino también una de las épocas más críticas para las ciberestafas. Las llamadas spam, esas que recibimos de números desconocidos, se multiplican, y si bien muchas parecen ser inofensivas, otras son una trampa peligrosa diseñada por ciberdelincuentes para robarte datos personales y bancarios.

Aunque las llamadas publicitarias suelen ser molestas, en ocasiones esconden fraudes más graves. Las tácticas más comunes incluyen la suplantación de identidad o spoofing, donde los estafadores fingen ser una empresa legítima para engañar a la víctima y robarle información sensible.

El riesgo aumenta en temporadas como la Navidad, cuando la gente es más vulnerable debido al ajetreo de las compras y los festejos. Lo peor es que estas llamadas no solo son una interrupción, sino una vía para que los delincuentes difundan tu número entre otros grupos de estafadores.