Evita el fraude navideño; bloquea las llamadas spam ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, no solo llegan los regalos y las celebraciones, sino también una de las épocas más críticas para las ciberestafas. Las llamadas spam, esas que recibimos de números desconocidos, se multiplican, y si bien muchas parecen ser inofensivas, otras son una trampa peligrosa diseñada por ciberdelincuentes para robarte datos personales y bancarios.
Aunque las llamadas publicitarias suelen ser molestas, en ocasiones esconden fraudes más graves. Las tácticas más comunes incluyen la suplantación de identidad o spoofing, donde los estafadores fingen ser una empresa legítima para engañar a la víctima y robarle información sensible.
El riesgo aumenta en temporadas como la Navidad, cuando la gente es más vulnerable debido al ajetreo de las compras y los festejos. Lo peor es que estas llamadas no solo son una interrupción, sino una vía para que los delincuentes difundan tu número entre otros grupos de estafadores.
Para usuarios de Android: Simplemente abre la app de Teléfono, dirígete al panel de “Recientes” y mantén presionado el número que quieres bloquear. Puedes activar la opción de "Filtrar llamadas no deseadas" desde los ajustes de la app para un control adicional.
Para usuarios de iPhone: Activa la opción “Silenciar llamadas desconocidas” desde los ajustes. De este modo, cualquier número que no tengas guardado en tu agenda será automáticamente silenciado.
Si prefieres un método más formal y global, el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep), gestionado por la Profeco, es una excelente opción. Con casi 377,000 números registrados, este sistema permite bloquear la publicidad no deseada a nivel nacional, inscribiendo tu número telefónico en su base de datos.
Evitar las llamadas spam no es solo una cuestión de comodidad, es una medida de seguridad.
RPO