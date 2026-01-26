Evidencia MCCI contrato de espionaje que apunta nexos entre Víctor Álvarez Puga y Silvano Aureoles

De acuerdo con registros del condado de Palm Beach, en agosto de 2022 la empresa 4985 Stables LLC adquirió la propiedad y cedió el inmueble a Raik Holdings Corp., presidida por quien fuera el director jurídico de la Secretaria de Finanzas y Administración (SFA), Luis Héctor Rodríguez Pérez. La propiedad fue vendida en junio de 2024 por 7 millones de pesos.

La cesión fue mediante un recurso legal que permite transferir derechos sin compra-venta formal ni rastro financiero, es decir, “quitclaim deed”.

Está transferencia se dio meses después de que el actual Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, denunciará diversas irregularidades con su antecesor Silvano Aureoles Conejo, principalmente por un contrato directo de espionaje a la empresa Integra Software S.A de C.V, vinculados a Víctor Álvarez, por un monto que alcanzó los 34.7 millones de dólares y que se concretó por Carlos Maldonado.

Está tecnología, de acuerdo a la investigación de MCCI, correspondía al malware de espionaje NightHawk, desarrollado por una empresa israelí relacionada con ex directivos de NSO Grupo, creadora de Pegasus.

Es de mencionar que Carlos Maldonado fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, en febrero de 2025, y extraditado a México por lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa por la construcción irregular de cuarteles policiales en Michoacán.