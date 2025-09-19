Evacúa IMSS 2 mil 320 inmuebles durante Segundo Simulacro Nacional y despliega a 76 mil elementos en CDMX

El simulacro fue monitoreado en tiempo real desde el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED); el doctor Ramiro Mejía Nogales, explicó que se cuenta con un sistema informático del IMSS para la comunicación directa desde los niveles directivos hasta las zonas afectadas por una crisis, emergencia o desastre, con el fin de facilitar una respuesta rápida, organizada y coordinada frente a situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas, la infraestructura o afecte la continuidad de las operaciones.

El responsable del CVOED, reportó saldo blanco de derechohabientes y trabajadores de las unidades médicas de Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención cercanas a la zona del epicentro.

Indicó que durante el simulacro personal del CVOED realizó el monitoreo de las instalaciones médicas del Instituto, con el fin de conjuntar la información que envían los responsables y directores de cada instalación en tiempo real y así entregar un primer reporte preliminar.

El Seguro Social cuenta con 62 oficinas de Protección Civil distribuidas en los 35 OOAD estatales, regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), las cuales dan cobertura a más de 6 mil 340 inmuebles pertenecientes al universo de acción.

Además, tiene la capacidad de alertar y activar 115 mil 575 profesionales de apoyo médico, personal técnico, camilleros, químicos, nutriólogos, asistentes médicas, inhaloterapeutas, así como 127 mil profesionales de apoyo administrativo adscritos a las unidades médicas.

En la Ciudad de México, el Seguro Social cuenta para atender en caso de sismo con mil 95 ambulancias, 9 mil 442 camas para el servicio de Urgencias, mil 974 camas de cuidados intensivos y 76 mil elementos.

RYE