EU retira inmunidad a la alianza Aeroméxico-Delta; aerolínea lamenta la decisión

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) emitió este 15 de septiembre de 2025 una orden que pone fin a la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
De acuerdo con el documento oficial, la decisión implica la terminación del acuerdo de cooperación conjunta en materia de fijación de precios y capacidad entre ambas aerolíneas, vigente desde 2016.
En respuesta, Aeroméxico lamentó la resolución, señalando que pasa por alto los beneficios que la alianza ha otorgado en términos de conectividad, turismo y servicio a los consumidores en México y Estados Unidos.
No obstante, la aerolínea mexicana aclaró que la medida no afecta a los clientes, pues los acuerdos de código compartido y la reciprocidad de los programas de viajero frecuente continúan vigentes. Esto garantiza que los pasajeros seguirán acumulando y canjeando puntos, además de disfrutar de la red de conectividad de ambas compañías.
"Mientras tanto, continuaremos trabajando para ofrecer a los clientes la mejor conectividad, servicio y experiencia que nos caracteriza", indicó Aeroméxico en un comunicado.
Ambas aerolíneas confirmaron que se encuentran evaluando los siguientes pasos de la alianza, tras la orden emitida por el DOT.
SHA