EU retira inmunidad a la alianza Aeroméxico-Delta; aerolínea lamenta la decisión

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) emitió este 15 de septiembre de 2025 una orden que pone fin a la inmunidad antimonopolio de la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento oficial, la decisión implica la terminación del acuerdo de cooperación conjunta en materia de fijación de precios y capacidad entre ambas aerolíneas, vigente desde 2016.