EU urge a Ernestina Godoy a priorizar combate al narco en México
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos instó a México a reforzar el combate al narcotráfico y al crimen organizado, esto tras la reciente designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante un evento protocolario en el que participó la nueva fiscal, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, Mark Coolidge Johnson, subrayó que el cambio en la FGR representa una oportunidad clave para intensificar los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.
“Con el inicio de una nueva etapa en la Fiscalía, reiteramos la importancia de priorizar la lucha contra el narcotráfico”, expresó el diplomático.
Johnson también hizo un llamado a que tanto la FGR como las fiscalías estatales redoblen esfuerzos para atacar las estructuras del crimen organizado, más allá de la persecución de delitos individuales.
Este fue el primer acto público en el que participó Ernestina Godoy como fiscal general, y en él también se abordaron temas de colaboración bilateral. Como parte de los acuerdos alcanzados, representantes de ambos países se comprometieron a fortalecer el intercambio de información para enfrentar los desafíos comunes en materia de seguridad pública.
mrh