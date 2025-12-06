EU urge a Ernestina Godoy a priorizar combate al narco en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos instó a México a reforzar el combate al narcotráfico y al crimen organizado, esto tras la reciente designación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante un evento protocolario en el que participó la nueva fiscal, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, Mark Coolidge Johnson, subrayó que el cambio en la FGR representa una oportunidad clave para intensificar los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.

“Con el inicio de una nueva etapa en la Fiscalía, reiteramos la importancia de priorizar la lucha contra el narcotráfico”, expresó el diplomático.

Johnson también hizo un llamado a que tanto la FGR como las fiscalías estatales redoblen esfuerzos para atacar las estructuras del crimen organizado, más allá de la persecución de delitos individuales.