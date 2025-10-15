EU revoca visas a políticos mexicanos; ya suman más de 50 casos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado la revocación de visas a políticos y funcionarios mexicanos. Según un reporte de Reuters, al menos 50 casos se han registrado como medida diplomática para presionar a México, especialmente en temas relacionados con seguridad y combate al crimen organizado.

Entre los afectados están:

Marina del Pilar Ávila , gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres . La mandataria confirmó la revocación, señalando que ocurre en un “contexto binacional complejo”.

Héctor Astudillo , exgobernador de Guerrero, reveló que su visa fue cancelada en julio sin explicación.

Luis Samuel Guerrero , funcionario de salud en Baja California y esposo de la alcaldesa de Mexicali, fue retenido y regresado en la frontera.

Juan Francisco Gim , alcalde de Nogales, Sonora, y Óscar Castro , alcalde de Puerto Peñasco, también fueron afectados.

Mario Alberto López Hernández, diputado del PVEM, fue detenido en Texas, interrogado y deportado sin visa.

Además, figuras del espectáculo han sido sancionadas:

Julión Álvarez perdió su visa de trabajo y ya no puede presentarse en EE.UU.

El grupo Alegres del Barranco fue sancionado tras rendir homenaje en concierto a "El Mencho", líder del CJNG. El gobierno estadounidense canceló sus visas por promover a una organización considerada terrorista.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no tener información oficial al respecto y subrayó que se trata de datos de carácter personal entre los gobiernos.

mrh