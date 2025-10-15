México

EU revoca visas a políticos mexicanos; ya suman más de 50 casos

EU revoca visas a políticos mexicanos; ya suman más de 50 casos
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado la revocación de visas a políticos y funcionarios mexicanos. Según un reporte de Reuters, al menos 50 casos se han registrado como medida diplomática para presionar a México, especialmente en temas relacionados con seguridad y combate al crimen organizado.

Entre los afectados están:

  • Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres. La mandataria confirmó la revocación, señalando que ocurre en un “contexto binacional complejo”.

  • Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, reveló que su visa fue cancelada en julio sin explicación.

  • Luis Samuel Guerrero, funcionario de salud en Baja California y esposo de la alcaldesa de Mexicali, fue retenido y regresado en la frontera.

  • Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, y Óscar Castro, alcalde de Puerto Peñasco, también fueron afectados.

  • Mario Alberto López Hernández, diputado del PVEM, fue detenido en Texas, interrogado y deportado sin visa.

Además, figuras del espectáculo han sido sancionadas:

  • Julión Álvarez perdió su visa de trabajo y ya no puede presentarse en EE.UU.

  • El grupo Alegres del Barranco fue sancionado tras rendir homenaje en concierto a "El Mencho", líder del CJNG. El gobierno estadounidense canceló sus visas por promover a una organización considerada terrorista.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no tener información oficial al respecto y subrayó que se trata de datos de carácter personal entre los gobiernos.

mrh

EU
visas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com