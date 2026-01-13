EU reconoce a México por detención de integrantes del Tren de Aragua en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Ronald Johnson, reconoció públicamente el trabajo del Gobierno de México por la reciente detención de seis presuntos integrantes del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, en la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, el diplomático destacó que este tipo de acciones “trascienden fronteras” y fortalecen la seguridad regional, al tiempo que protegen a las comunidades de ambos países. Agradeció especialmente al Gabinete de Seguridad Nacional por los resultados obtenidos en este operativo de alto impacto.

La detención, realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SSPC, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la SSC CDMX y otras instituciones, fue el resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir delitos como la extorsión, trata de personas y tráfico de drogas.

Entre los detenidos se encuentran Lesli Valeri “N”, señalada como encargada de cobros derivados de la explotación sexual y distribución de drogas, así como Bryan “N”, operador financiero de la organización.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se les investiga por su presunta participación en delitos de trata de personas, delincuencia organizada y vínculos con células delictivas locales.