EU ofrece 10 mdd por Jesús Alfredo Guzmán, hijo del Chapo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “El Alfredillo” e hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, volvió a estar en el centro de atención internacional luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
La información fue difundida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señalan que Jesús Alfredo Guzmán “debe ser considerado armado y peligroso”.}
Desde 2009, Guzmán Salazar es solicitado por tribunales en Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico. En 2018, fue incluido por la DEA en la lista de los 10 criminales más buscados, y hoy figura como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, junto con sus hermanos, conocidos como “Los Chapitos”.
El intento fallido por capturarlo no es nuevo. En 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció con bombo y platillo su detención. Sin embargo, más tarde se reveló que se trataba de un caso de homonimia: el “Alfredillo” detenido no era el verdadero hijo del Chapo.
Según las agencias estadounidenses, tras la caída de Joaquín Guzmán y el debilitamiento de Ismael “El Mayo” Zambada, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo asumieron el liderazgo de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.
RPO