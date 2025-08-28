México

EU ofrece 10 mdd por Jesús Alfredo Guzmán, hijo del Chapo

Desde 2009 es requerido por tribunales estadounidenses
La DEA lo incluyó entre los 10 criminales más buscados en 2018
La DEA lo incluyó entre los 10 criminales más buscados en 2018X: @ICEgov
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “El Alfredillo” e hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, volvió a estar en el centro de atención internacional luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

La información fue difundida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señalan que Jesús Alfredo Guzmán “debe ser considerado armado y peligroso”.}

“Recompensa de 10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera”
se lee en el mensaje compartido por las autoridades estadounidenses

Desde 2009, Guzmán Salazar es solicitado por tribunales en Estados Unidos para responder por cargos relacionados con narcotráfico. En 2018, fue incluido por la DEA en la lista de los 10 criminales más buscados, y hoy figura como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, junto con sus hermanos, conocidos como “Los Chapitos”.

El intento fallido por capturarlo no es nuevo. En 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) anunció con bombo y platillo su detención. Sin embargo, más tarde se reveló que se trataba de un caso de homonimia: el “Alfredillo” detenido no era el verdadero hijo del Chapo.

Según las agencias estadounidenses, tras la caída de Joaquín Guzmán y el debilitamiento de Ismael “El Mayo” Zambada, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo asumieron el liderazgo de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Te puede interesar:
EU ofrece 10 mdd por captura de Iván Archivaldo Guzmán hijo de ‘El Chapo’
La DEA lo incluyó entre los 10 criminales más buscados en 2018

RPO

DEA
Recompensa
Jesús Alfredo Guzmán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com