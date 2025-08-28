EU ofrece 10 mdd por Jesús Alfredo Guzmán, hijo del Chapo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como “El Alfredillo” e hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, volvió a estar en el centro de atención internacional luego de que el gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

La información fue difundida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través de su cuenta oficial en la red social X, donde señalan que Jesús Alfredo Guzmán “debe ser considerado armado y peligroso”.}