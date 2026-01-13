EU destina 23 mdd para fortalecer la justicia laboral en México bajo el T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento de los compromisos establecidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Estados Unidos anunció la inversión de 23.4 millones de dólares destinados a fortalecer el Sistema de Justicia Laboral en México.
A través de un comunicado oficial, la Embajada de Estados Unidos destacó que los fondos buscan consolidar los avances en materia laboral y combatir prácticas injustas que puedan afectar la economía de ambas naciones.
Según explicó la representación estadounidense, el impulso tiene como finalidad enfrentar acciones que suprimen salarios, fomentan desigualdades y socavan los derechos laborales en sectores clave donde históricamente la aplicación de la ley ha sido débil.
Entre los objetivos prioritarios se encuentran:
Proteger los derechos de los trabajadores mexicanos
Fomentar condiciones de competencia equitativa frente a empresas estadounidenses
Apoyar proyectos en sectores vulnerables al incumplimiento laboral
La embajada señaló que fortalecer la justicia laboral es esencial para garantizar condiciones de trabajo dignas y mantener una dinámica económica justa en toda Norteamérica.
La inversión forma parte del cumplimiento de las disposiciones del T-MEC, que establece estándares más estrictos en materia laboral y promueve la supervisión y el cumplimiento de las leyes en los países firmantes.
“Las condiciones laborales justas son fundamentales para construir una región más próspera y equitativa”, señaló la embajada, subrayando que la colaboración con México continuará mediante programas de capacitación, apoyo técnico y alianzas institucionales.
