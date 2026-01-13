EU destina 23 mdd para fortalecer la justicia laboral en México bajo el T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento de los compromisos establecidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Estados Unidos anunció la inversión de 23.4 millones de dólares destinados a fortalecer el Sistema de Justicia Laboral en México.

A través de un comunicado oficial, la Embajada de Estados Unidos destacó que los fondos buscan consolidar los avances en materia laboral y combatir prácticas injustas que puedan afectar la economía de ambas naciones.

Justicia laboral como pilar económico regional

Según explicó la representación estadounidense, el impulso tiene como finalidad enfrentar acciones que suprimen salarios, fomentan desigualdades y socavan los derechos laborales en sectores clave donde históricamente la aplicación de la ley ha sido débil.