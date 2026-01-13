México

EU destina 23 mdd para fortalecer la justicia laboral en México bajo el T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento de los compromisos establecidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Estados Unidos anunció la inversión de 23.4 millones de dólares destinados a fortalecer el Sistema de Justicia Laboral en México.

A través de un comunicado oficial, la Embajada de Estados Unidos destacó que los fondos buscan consolidar los avances en materia laboral y combatir prácticas injustas que puedan afectar la economía de ambas naciones.

Justicia laboral como pilar económico regional

Según explicó la representación estadounidense, el impulso tiene como finalidad enfrentar acciones que suprimen salarios, fomentan desigualdades y socavan los derechos laborales en sectores clave donde históricamente la aplicación de la ley ha sido débil.

Entre los objetivos prioritarios se encuentran:

  • Proteger los derechos de los trabajadores mexicanos

  • Fomentar condiciones de competencia equitativa frente a empresas estadounidenses

  • Apoyar proyectos en sectores vulnerables al incumplimiento laboral

La embajada señaló que fortalecer la justicia laboral es esencial para garantizar condiciones de trabajo dignas y mantener una dinámica económica justa en toda Norteamérica.

Compromiso bilateral bajo el T-MEC

La inversión forma parte del cumplimiento de las disposiciones del T-MEC, que establece estándares más estrictos en materia laboral y promueve la supervisión y el cumplimiento de las leyes en los países firmantes.

“Las condiciones laborales justas son fundamentales para construir una región más próspera y equitativa”, señaló la embajada, subrayando que la colaboración con México continuará mediante programas de capacitación, apoyo técnico y alianzas institucionales.

