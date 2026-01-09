EU analiza bases legales para posible intervención militar en México contra cárteles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El área legal del Departamento de Estado de Estados Unidos recibió este viernes la orden de analizar todas las implicaciones jurídicas para que el gobierno del presidente Donald Trump pueda justificar una eventual intervención militar en México contra los cárteles de la droga.
El análisis tendría como objetivo evaluar los marcos legales nacionales e internacionales que podrían sustentar una acción militar fuera del territorio estadounidense, en el contexto del combate al crimen organizado transnacional.
Hasta el momento, no se ha informado sobre una decisión formal ni sobre acciones concretas derivadas de esta revisión jurídica.
Esta instrucción ocurre en un contexto de tensión regional, luego del reciente operativo militar estadounidense en Venezuela, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro, generando preocupación sobre la expansión de operaciones similares en otros países.
Es de recordar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que solicitó a la Cancillería mexicana establecer contacto directo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, e incluso dejó abierta la posibilidad de una llamada con el presidente Donald Trump, tras sus recientes declaraciones públicas.
mrh