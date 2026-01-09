EU analiza bases legales para posible intervención militar en México contra cárteles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El área legal del Departamento de Estado de Estados Unidos recibió este viernes la orden de analizar todas las implicaciones jurídicas para que el gobierno del presidente Donald Trump pueda justificar una eventual intervención militar en México contra los cárteles de la droga.

El análisis tendría como objetivo evaluar los marcos legales nacionales e internacionales que podrían sustentar una acción militar fuera del territorio estadounidense, en el contexto del combate al crimen organizado transnacional.