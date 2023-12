Etiquetará Issste recursos para construir hospital regional en Oaxaca: Pedro Zenteno

“Aquí, en Oaxaca, el Hospital Regional (HR) ‘Presidente Juárez’ tiene más de 50 años, ya está completamente rebasado, sus instalaciones no crecieron al mismo ritmo que el número de derechohabientes y, ante la disyuntiva de construir uno que lo sustituya o rehabilitarlo y convertirlo de segundo nivel, no concibo cómo en 50 años a los gobiernos anteriores no se les haya ocurrido edificar uno nuevo.”