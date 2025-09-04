Estudiantes denuncian cámaras en baños de Prepa 11 de la UdeG

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- Estudiantes de la Preparatoria 11, perteneciente a la Universidad de Guadalajara (UdeG), denunciaron la instalación de cámaras de vigilancia en los baños del plantel, lo cual generó controversia entre la comunidad estudiantil.

La información se dio a conocer a través de redes sociales y fue difundida inicialmente por Azteca Noticias.

De acuerdo con el reporte, las cámaras fueron colocadas en la zona de entrada, pasillos y lavabos, lo que provocó inquietud por la posibilidad de que se trate de dispositivos de visión 360 grados. No obstante, el director de la institución aclaró que se trata de cámaras tipo domo que no graban el interior de los sanitarios.

Según el directivo, el propósito es reforzar la seguridad y la medida fue informada previamente a los alumnos.

Sin embargo, en redes sociales, la instalación dividió opiniones entre quienes consideran adecuada la medida por temas de prevención, y quienes creen que vulnera la privacidad de los estudiantes.

"Pues si, en los baños ocurren muchas desgracias cómo los jóvenes, agraden a chicos y chicas y se drogan también"; "Ignorantes. Es una cámara tipo domo. Y no, esa de la imagen no es 360. Gente no opinen si no saben. Mejor vayan con el director y que les muestre las imágenes que graba la cámara, y no no salgan con que se puede mover por que ese modelo tampoco es ptz. "; "Es una cámara antivandálica, el domo la protege para que no la muevan de ángulo, aunque si, por la posición da a entender otras cosas... Pero si se ve que apunta hacia enfrente, la idea es buena pero la posición de la cámara no tanto jajaja... "; "Los pervertidos y morbosos a la orden del día 😒😒 y mientras tanto en la entrada de la escuela sin vigilancia y al fondo del plantel también", se leyó.

Así es como luce: