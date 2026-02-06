Estrategia Nacional y Plan Michoacán bajan 30% homicidios dolosos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informa que, con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en la entidad los homicidios dolosos presentaron una reducción de 30 por ciento de octubre de 2025 a diciembre de 2025, al pasar de 3.48 a 2.45 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo 2025 el año más bajo desde 2016.

Desde Morelia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad parte de una visión distinta: se atienden las causas que generan la violencia y hay cero impunidad en el marco de la ley, lo que ha permitido la disminución de 40 por ciento en los homicidios dolosos en todo el país, lo que se suma a los resultados en Michoacán.