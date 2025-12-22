"Estoy muy agradecida": Sheinbaum, tras cerrar el año como una de las líderes mundiales mejor evaluadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este lunes su agradecimiento al pueblo de México por el respaldo recibido durante su primer tramo de gobierno, luego de aparecer entre las líderes mundiales mejor evaluadas en el ranking internacional Global Leader Approval Rating Tracker, donde ocupa la séptima posición.
Durante la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”, celebrada desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo sentirse satisfecha, contenta y agradecida con los mexicanos. “Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, manifestó la mandataria ante medios nacionales.
El ranking, publicado por la firma estadounidense Morning Consult, recopila evaluaciones de líderes mundiales a partir de encuestas en diversos países. La colocación de Sheinbaum entre los primeros diez sitios consolida, según analistas, un arranque sólido de su administración tanto en percepción interna como externa.
La presidenta enfatizó que su gobierno mantiene como eje el contacto directo con la ciudadanía y la transparencia en la toma de decisiones. Aseguró que estos niveles de aprobación reflejan “el compromiso colectivo por transformar al país con justicia y dignidad”.
rmr