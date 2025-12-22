"Estoy muy agradecida": Sheinbaum, tras cerrar el año como una de las líderes mundiales mejor evaluadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este lunes su agradecimiento al pueblo de México por el respaldo recibido durante su primer tramo de gobierno, luego de aparecer entre las líderes mundiales mejor evaluadas en el ranking internacional Global Leader Approval Rating Tracker, donde ocupa la séptima posición.

Durante la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”, celebrada desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo sentirse satisfecha, contenta y agradecida con los mexicanos. “Yo estoy muy satisfecha, muy contenta y muy agradecida sobre todo por el apoyo de la gente, es algo extraordinario”, manifestó la mandataria ante medios nacionales.