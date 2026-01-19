México

Estos celulares no deberán registrarse en el padrón obligatorio de 2026

No todas las líneas celulares deberán registrarse
Estos celulares no deberán registrarse en el padrón obligatorio de 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El registro obligatorio de líneas telefónicas que entró en vigor en enero de este año busca cerrar el paso a delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro, mediante la vinculación directa de cada número telefónico con una persona física o moral plenamente identificada.

Sin embargo, no todos los celulares ni todas las líneas deberán cumplir con este nuevo trámite. De acuerdo con los lineamientos establecidos, quedarán exceptuados del registro aquellos números asociados a tarjetas SIM que no cuenten con capacidad técnica para realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o efectuar cualquier tipo de comunicación interpersonal.

Esta exclusión aplica, principalmente, a dispositivos de uso técnico o automatizado, como sensores, sistemas de rastreo, equipos de telemetría, terminales de datos y otros aparatos que utilizan conectividad móvil sin interacción humana directa.

La autoridad federal precisó que el objetivo del padrón no es limitar el acceso a la tecnología, sino reducir el anonimato en las comunicaciones personales, considerado uno de los principales facilitadores de actividades delictivas. Por ello, solo serán registradas las líneas capaces de establecer comunicación directa entre personas.

