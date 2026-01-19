Estos celulares no deberán registrarse en el padrón obligatorio de 2026

Esta exclusión aplica, principalmente, a dispositivos de uso técnico o automatizado, como sensores, sistemas de rastreo, equipos de telemetría, terminales de datos y otros aparatos que utilizan conectividad móvil sin interacción humana directa.

La autoridad federal precisó que el objetivo del padrón no es limitar el acceso a la tecnología, sino reducir el anonimato en las comunicaciones personales, considerado uno de los principales facilitadores de actividades delictivas. Por ello, solo serán registradas las líneas capaces de establecer comunicación directa entre personas.