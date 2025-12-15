Esto sube de precio en 2026: pasaporte, videojuegos, trámites y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arranque del 2026 viene acompañado de una serie de aumentos en impuestos, productos de consumo, trámites gubernamentales y servicios, lo que representa una carga adicional para las finanzas de las familias mexicanas desde los primeros días del año.
Entre los incrementos más significativos destacan:
Bebidas azucaradas y sueros orales subirán 3 pesos por litro.
Cigarros y productos de nicotina tendrán un aumento de hasta 25%, e incluso de 100% para ciertos artículos.
Videojuegos con contenido violento o no apto para menores tendrán un nuevo impuesto del 8%.
Apuestas y sorteos: Se aplicarán tasas de 67% en México y 50% en el extranjero.
Museos y zonas culturales: El costo de acceso irá de 100 a 209 pesos, dependiendo del recinto.
Permiso de residencia sube 109%.
Permiso turístico costará 983 pesos.
Formato de salida de menores al extranjero: 294 pesos.
Certificados de aeronavegabilidad: +32%
Certificación de vuelos de inspección: +57%
Revalidación de licencias de vuelo: +19.7%
Certificados fito y zoosanitarios: costarán 899 pesos.
Recargos por pago tardío al SAT suben de 1.47% a 2.07% mensual.
Aranceles a importaciones desde Asia van del 5% al 35% y afectan automóviles, textiles, juguetes, calzado, electrodomésticos, acero, plásticos y más.
mrh