Esto sube de precio en 2026: pasaporte, videojuegos, trámites y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arranque del 2026 viene acompañado de una serie de aumentos en impuestos, productos de consumo, trámites gubernamentales y servicios, lo que representa una carga adicional para las finanzas de las familias mexicanas desde los primeros días del año.

Entre los incrementos más significativos destacan:

Productos con nuevos impuestos:

  • Bebidas azucaradas y sueros orales subirán 3 pesos por litro.

  • Cigarros y productos de nicotina tendrán un aumento de hasta 25%, e incluso de 100% para ciertos artículos.

  • Videojuegos con contenido violento o no apto para menores tendrán un nuevo impuesto del 8%.

  • Apuestas y sorteos: Se aplicarán tasas de 67% en México y 50% en el extranjero.

  • Museos y zonas culturales: El costo de acceso irá de 100 a 209 pesos, dependiendo del recinto.

Trámites migratorios y gubernamentales:

  • Permiso de residencia sube 109%.

  • Permiso turístico costará 983 pesos.

  • Formato de salida de menores al extranjero: 294 pesos.

  • Certificados de aeronavegabilidad: +32%

  • Certificación de vuelos de inspección: +57%

  • Revalidación de licencias de vuelo: +19.7%

  • Certificados fito y zoosanitarios: costarán 899 pesos.

Impuestos y recargos:

  • Recargos por pago tardío al SAT suben de 1.47% a 2.07% mensual.

  • Aranceles a importaciones desde Asia van del 5% al 35% y afectan automóviles, textiles, juguetes, calzado, electrodomésticos, acero, plásticos y más.

