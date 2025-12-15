Esto sube de precio en 2026: pasaporte, videojuegos, trámites y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El arranque del 2026 viene acompañado de una serie de aumentos en impuestos, productos de consumo, trámites gubernamentales y servicios, lo que representa una carga adicional para las finanzas de las familias mexicanas desde los primeros días del año.

Entre los incrementos más significativos destacan:

Productos con nuevos impuestos:

Bebidas azucaradas y sueros orales subirán 3 pesos por litro .

Cigarros y productos de nicotina tendrán un aumento de hasta 25% , e incluso de 100% para ciertos artículos.

Videojuegos con contenido violento o no apto para menores tendrán un nuevo impuesto del 8% .

Apuestas y sorteos : Se aplicarán tasas de 67% en México y 50% en el extranjero .

Museos y zonas culturales: El costo de acceso irá de 100 a 209 pesos, dependiendo del recinto.

Trámites migratorios y gubernamentales: